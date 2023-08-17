Стоимость бензина марки Аи-92 на автозаправочных станциях компании UNG Petro снова повысилась. Информацию «Газете.uz» подтвердили в компании «Узбекнефтегаз».

С середины марта до 2 августа на бензин этой марки действовала скидка — цена составляла 7500 сумов (на заправках других компаний она оставалась выше). После завершения акции стоимость повысилась до 8600 сумов.

16 августа бензин подорожал ещё на 600 сумов — до 9200 сумов. Такая же цена была до объявления скидки.

Цена на самый востребованный бензин Аи-80 остаётся прежней — 6050 сумов. До конца года действует нулевая ставка акциза на импортный и местный Аи-80. Она была введена в декабре прошлого года в связи с ограничением работы газовых заправок и роста спроса на бензин.