Действие «весенней» скидки на бензин Аи-92 на автозаправочных станциях UNG Petro компании «Узбекнефтегаз», введённой в середине марта, прекращено. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили на заправках.

Во время действия скидки цена литра бензина этой марки составляла 7500 сумов (на заправках других компаний она оставалась выше). Новая цена — 8600 сумов. Это ниже цены, действовавшей до введения скидки, которая превышала 9000 сумов.

«Узбекнефтегаз» планировал отменить скидку с 1 мая, однако это решение было отложено на неопределённый срок.

Напомним, до конца года действует нулевая ставка акциза на импортный и местный бензин марки Аи-80. Она была введена в декабре прошлого года в связи с ограничением работы газовых заправок и роста спроса на бензин.

Цена литра Аи-80 на заправках UNG Petro остаётся прежней — 6050 сумов.

Аи-95 продаётся по цене 10800 сумов за литр, дизельное топливо — 12400 сумов.