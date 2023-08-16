Экономический эффект цифровой трансформации «Узбекнефтегаза» составил 64,4 млн долларов. Об этом сообщил заместитель начальника Центра моделирования компании Анвар Муродов во время пресс-тура в пятницу.

В рамках концепии разработана программа «Цифровое месторождение» (E-kon) и создан Центр моделирования для 3D-моделирования нефтегазовых месторождений, цифровизации имеющейся геолого-технической информации и формирования единой базы данных.

E-kon — это программно-технический комплекс оперативного анализа и управления системой добычи углеводородного сырья, в комплексе с инструментальными средствами прогнозирования показателей эксплуатации месторождений, находящихся в недропользовании АО «Узбекнефтегаз» (118 месторождений).

Председатель правления «УзЛИТИнефтегаз» Улугбек Назаров. Фото: «Узбекнефтегаз»

Комплекс направлен на полную информатизацию и цифровизацию добычи газа в интеграции с системами наземного обустройства месторождений, обеспечивающими отделение газа от попутно добываемой воды. Это поможет учитывать реальные значения продуктивности скважин для оперативного решения задач по предупреждению и исключению аварийных ситуаций, своевременному принятию решений по оптимизации технологических режимов эксплуатации каждой отдельной скважины и месторождений в целом.

В 2019—2023 годах «Узбекнефтегаз» оцифровал около 470 тысяч геологических и технических данных по более чем 7200 скважинам, а также результаты 44 тысяч геофизических исследований на более чем 1400 скважинах.

Кроме того, создана единая национальная база данных нефтегазовой отрасли Узбекистана при сотрудничестве с американской компанией Schlumberger.

Путём цифровизации подземных геологических данных были разработаны цифровые геологические модели 122 месторождений, гидродинамические модели 83 месторождений, модели наземных сетей 52 месторождений.

Анвар Муродов. Фото: «Газета.uz»

«В результате повторного анализа 3D-данных сейсмических кубов верхнеюрских (J3) отложений Устюртского региона с помощью технологии eХchroma совместно со специалистами компании Schlumberger удалось установить, что на месторождениях „Ином“, „Аслан“, „Северный Бердак“, „Нижний Сургил“ и „Восточный Бердак“ могут быть обнаружены палеорусла (древние русла рек) с высокой перспективой [нахождения природных ресурсов]», — заявили в компании.





За счёт цифровизации удалось снизить геологические риски на эксплуатируемых месторождениях с 40−45% до 5−10% и получить экономическую выгоду на 64,4 млн долларов. То есть теперь «Узбекнефтегаз» сможет анализировать 100−200 вариантов эксплуатации месторождений, а затем выбирать наиболее оптимальное расположение скважин и мест для бурения (раньше по ошибке могли выбрать место с большим объёмом подземных вод).

На месторождениях «Нижний Восточный Бердак», «Нижний Сургил», «Шуртан», «Денизкуль», «Алан», «Тегирмон», «Кулбешкак», «Дояхотин» и многих других уже пересмотрены проектные расположения 150 скважин.

В мае председатель «Узбекнефтегаза» Баходиржон Сидиков отмечал, что для выполнения задачи по резкому увеличению добычи газа требуется цифровизация месторождений и скважин. По его словам, эти работы планируется завершить до конца года.