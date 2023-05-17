В Узбекистане планируется оцифровать газовые месторождения и скважины. Об этом по итогам совещания по вопросам энергоснабжения 11 мая заявил председатель компании «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков.

«На сегодняшний день природный газ считается основой нашей энергетической системы, потому что электроэнергия в основном производится за счёт газа. Поэтому перед нашей сферой стоят задачи по резкому увеличению добычи газа. Но для своевременного выполнения этих задач поднимался вопрос цифровизации, которой не хватает для этой сферы», — заявил он в интервью «Узбекистан 24».

По его словам, уже начаты работы по цифровизации газовых месторождений и скважин, которые планируется завершить до конца этого года.

Сидиков не указал, какую именно работу планируется провести в рамках цифровизации.

Напомним, 12 мая президент подписал постановление, согласно которому в Узбекистане внедрят единую автоматизированную систему движения газа. До 1 июля поручено завершить установку электронных счётчиков и хроматографов на всех точках приёма и подачи газа компаний «Узбекнефтегаз» и «Узтрансгаз» и интегрировать их с базой данных налоговых органов. При этом эти требования не касаются частных компаний. Кроме того, будет создана система сбора информации о договорах по газу и нефти.

Напомним, за первый квартал года добыча газа в Узбекистане упала на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в марте сокращение составило 12,9%. Объём производства электроэнергии за три месяца снизился на 5%. Выработка теплоэнергии и угля также упала.