Пресс-служба уполномоченной Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека (омбудсман) Ферузы Эшматовой прокомментировала смерть 33-летнего мужчины в здании ГУВД Ташкента.

Омбудсман внесла письмо в Генеральную прокуратуру и взяла ситуацию под контроль.

«Наказание за преступление неизбежно, но это наказание должно быть назначено судом. Узбекистан занимает твёрдую позицию против пыток. Омбудсмен решительно осуждает любые действия против человечности. Если ситуация подтвердится в ходе следствия, виновные будут законно и неизбежно привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о смерти 12 августа в отделе внутренних дел в Ташкенте 33-летнего задержанного мужчины У. Д. В сообщении говорится, что его забрали из дома в 21:00, а в 1:00 его тело было доставлено в морг. Врачи сказали, что он скончался из-за болезни, но родные считают, что к нему применяли пытки.

В ГУВД сообщили, что подозреваемый в особо тяжких преступлениях потерял сознание и скончался во время оформления протокола. По факту смерти подозреваемого прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий" и применении пыток.