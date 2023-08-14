Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смерти подозреваемого в здании ГУВД Ташкента.

Как мы сообщали ранее, оперуполномоченные ГУВД столицы 12 августа задержали 33-летнего У. Д., подозреваемого в разбое и других преступлениях. В тот же день он скончался в административном здании ГУВД.

В управлении заявили, что смерть подозреваемого, согласно «предварительному диагнозу», наступила в результате тяжёлой стадии цирроза печени и острой сердечно-сосудистой недостаточности.

По факту его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, заявили в Генпрокуратуре. Для проведения «ряда следственных действий касательно смерти У. Д.» возбуждено уголовное дело по статье 206 (превышение власти или должностных полномочий) и 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) Уголовного кодекса.

Дело расследует прокуратура Ташкента.