В социальных сетях появилось сообщение о смерти 12 августа в отделе внутренних дел в Ташкенте 33-летнего задержанного мужчины У. Д. В сообщении говорится, что его забрали из дома в 21:00, а в 1:00 его тело было доставлено в морг. Врачи сказали, что он скончался из-за болезни, но родные считают, что к нему применяли пытки. В соцсетях называется имя сотрудника ОВД, который мог быть причастен к пыткам.

ГУВД Ташкента рано утром в понедельник опубликовало заявление, в котором подтверждается смерть мужчины, задержанного по подозрению в участии в преступной группе, совершавшей особо тяжкие преступления.

В заявлении говорится, что задержанный У. Д. во время оформления протокола согласно статье 224 Уголовно-процессуального кодекса (порядок задержания до возбуждения уголовного дела) сообщил, что плохо себя чувствует, и внезапно упал, потеряв сознание.

Была вызвана скорая помощь, сотрудники ОВД оказали первую медицинскую помощь, но У. Д. скончался до прибытия скорой помощи, говорится в сообщении.

Согласно предварительному диагнозу, смерть подозреваемого наступила в результате тяжёлой стадии цирроза печени и острой сердечно-сосудистой недостаточности, отметили в ГУВД.

Прокуратура Ташкента начала проверку по факту смерти подозреваемого. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

В чём подозревается покойный и другие

ГУВД сообщает, что вело оперативно-следственные действия по раскрытию преступной деятельности организованной преступной группы, совершившей особо тяжкие преступления на территории Ташкента. Следствие проводится в рамках уголовного дела, возбуждённого по пункту «в» части 2 статьи 137 (похищение человека по предварительному сговору группой лиц), пункту «а» части 3 статьи 165 (вымогательство, совершённое в особо крупном размере) и пункту «б» части 2 статьи 277 (хулиганство, совершённое группой лиц) Уголовного кодекса Узбекистана.

В сообщении говорится, что 29 июля около 22:00 эта группа из 7−8 человек возле памятника «Братские могилы» в Ташкенте избила мужчину М. Р., насильно посадила его в машину, отвезла по неизвестному адресу, удерживала его вопреки его воле, применяла к нему силу и вымогала деньги. Она также заставила М. Р. подписать расписку о том, что он взял у неизвестных людей в Турции долг на сумму 860 тысяч долларов, отмечает ГУВД.

В ходе следствия выяснилось, что в июне члены этой же группы в течение двух дней удерживали М. Р., занимающегося предпринимательством, по неизвестному адресу в Турции. Утверждается, что они, оказывая давление на мужчину, добились переоформления двух домов стоимостью 300 тысяч долларов в Кибрайском районе, принадлежащих его родителям, на имена членов группы.

Опасаясь нападений и насилия со стороны преступной группы, М. Р. не сообщал о происходившем ни в правоохранительные органы, ни в медучреждения, говорится в сообщении. 31 июля в связи с ухудшением состояния здоровья он был госпитализирован с диагнозом «закрытая травма головного мозга, сотрясение мозга, перелом правой скуловой кости, множественные раны на теле».

В ходе серии оперативно-следственных мероприятий, проведённых ГУВД в сотрудничестве с другими правоохранительными органами, было задержано двое подозреваемых в участии в преступной группе — покойный У. Д. (1990 года рождения, ранее судимый по статьям 164 (разбой) и 166 (грабёж) УК) и Ф. Х. (1991 г. р., ранее судимый по статьям 168 (мошенничество) и 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) УК).

Сейчас ведутся мероприятия по установлению и задержанию остальных членов преступной группы, говорится в сообщении.