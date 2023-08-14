Проект против насилия Nemolchi.uz 11 августа сообщил, что психолог ташкентской школы №158 Азад Гасанов (1963 года рождения), развращавший учениц 3−5-х классов и осуждённый на 2 года лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью на этот же срок, вышел на свободу раньше срока. «Газета,uz» ознакомилась с решением суда на сайте Верховного суда, подтверждающим это сообщение.

О приставании психолога к девочкам стало известно в апреле прошлого года. Родители тогда сообщали, что школа пыталась избежать огласки, а на допросе в РУВД детей подвергали дополнительному стрессу.

Психолог был задержан и помещён в психиатрический стационар Ташкента для установления вменяемости. 19 августа Мирабадский суд по уголовным делам осудил Гасанова по части 1 статьи 129 Уголовного кодекса Узбекистана к 2 годам лишения свободы с лишением права осуществлять педагогическую деятельность сроком на 2 года.

Спустя всего 3 месяца после вынесения приговора 28 октября Ахангаранский городской суд по уголовным делам заменил Гасанову неотбытое наказание (1 год, 5 месяцев и 28 дней) лишения свободы на исправительные работы на тот же срок.

26 мая 2023 года Мирзо-Улугбекский суд по уголовным делам Ташкента освободил Гасанова от неотбытого наказания в 1 год и 10 дней исправительных работ в связи с достижением пенсионного возраста.

На 18 июля неотбытым наказанием у Гасанова осталось только лишение права осуществлять педагогическую деятельность на срок 1 год, 3 месяца и 10 дней. Однако Гасанов обратился в суд с просьбой освободить его условно-досрочно и от этого наказания.

4 августа Мирзо-Улугбекский суд в лице судьи Каюмова Б. с участием старшего помощника прокурора района Юнусова Ф., изучив заявление, выслушав мнение старшего помощника прокурора и самого Гасанова, счёл заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению на основании статьи 73 УК (в старой редакции) и статей 541−542 Уголовно-процессуального кодекса.

Гасанов был условно-досрочно освобождён от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения осуществлять педагогическую деятельность на не отбытый срок в 1 год, 3 месяца и 10 дней.

«Иными словами — теперь Гасанов А.Э. может продолжать работать с детьми в учебных заведениях и частным образом», — заключает Nemolchi.uz.

12 августа управление дошкольного и школьного образования Ташкента сообщило, что Гасанов, уволенный с должности психолога школы №158 7 апреля 2022 года согласно статье 100 старой редакции Трудового кодекса (прекращение трудового договора по инициативе работодателя), в настоящее время не работает в общеобразовательных учреждениях Ташкента.