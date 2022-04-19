Проект Nemolchi.uz во вторник опубликовал обращения родителей учениц 3-х и 5-х классов ташкентской школы №158. Они сообщили, что школьный психолог Азад Гасанов совершал развратные действия в отношении их девочек. По словам школьниц, он запрещал им рассказывать о своих действиях родителям.

Родители сообщили, что персонал школы пытался избежать огласки, «чтобы рейтинг школы не упал», а психолога уволили задним числом «по собственному желанию».

После заявления родителей в правоохранительные органы их пригласили с детьми на собеседование в РУВД, однако там присутствовала другой психолог школы. «Детям провели судебно-медицинскую экспертизу. Девочек на гинекологическом кресле осматривали двое взрослых мужчин», — пишет Nemolchi.uz.

«Мы туда съездили, и получили ещё больше психологическую травму. Мой ребёнок сильно плакал после всего этого, и так травма была в кабинете у психолога, так ещё когда поехали проходить экспертизу», — говорится в обращении родителей, которые жаловались на то, что не могут получить ответа ни от директора школы, ни от РУВД о ходе следствия.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана в ответ на публикацию Nemolchi.uz сообщили, что 8 апреля в приёмную президента с заявлением обратилась женщина с просьбой принять меры в отношении психолога школы №158. Она указала, что психолог школы трогает и домогается учениц школы 2010−2013 годов рождения. Родители школьниц также обратились с заявлением в УКД ОВД Мирабадского района.

13 апреля Следственный отдел УКД ОВД района возбудил в отношении мужчины уголовное дело по факту развратных действий в отношении лица, не достигшего 16 лет (часть 1 статьи 129 Уголовного кодекса). Психолог задержан и помещен в психиатрический стационар Ташкента для установления вменяемости, ведётся следствие, говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре заявили, что будет проведена проверка и дана правовая оценка действиям следователей и медицинского освидетельствования, а также действиям руководства школы.

ГУВД Ташкента в этот же день заявило, что получило заявление о том, что Азад Гасанов, 1963 года рождения, совершает развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек, 7 апреля.

Пресс-секретарь Министерства народного образования Лайло Рустамова подтвердила помещение психолога в медучреждение и сообщила, что по итогам следствия будет опубликована дополнительная информация.

Проект Nemolchi.uz задаёт ряд вопросов МВД, Министерству юстиции, Сенату и депутатам