В Узбекистане планируется обновить порядок согласования и социального партнёрства негосударственных некоммерческих организаций с госорганами при реализации международных грантовых проектов. Эксперты подвергали этот порядок критике и призывали отменить его ещё прошлой осенью из-за того, что он противоречит национальному законодательству и международным стандартам, обеспечивающим свободу деятельности ННО. Недавно колумнист «Газеты.uz» Дильмурад Юсупов анализировал проект предлагаемых изменений и отмечал, что в документе, несмотря на позитивные изменения, сохраняются меры, ограничивающие свободу ассоциации и деятельности ННО. На данный момент обсуждение завершено, но эксперты озабочены судьбой своих рекомендаций и тем, в каком виде постановление будет принято. «Газета.uz» публикует обращение экспертов.

18 июля Министерство юстиции разместило для общественного обсуждения проект постановления Кабинета министров «О мерах по дальнейшей поддержке социального партнёрства и международного сотрудничества в реализации общественно полезных программ и проектов негосударственными некоммерческими организациями». Общественное обсуждение было завершено 2 августа. Многие ННО представили свои рекомендации. Они озабочены судьбой своих рекомендаций и тем, в каком виде постановление будет принято. ННО выразили интерес продолжить участие в обсуждении проекта постановления и хотели бы знать, каков результат рассмотрения их рекомендаций.

Группа экспертов по запросу заинтересованных ННО подготовила обзор, в котором проанализированы и обобщены рекомендации, подготовленные в ходе обсуждения проекта. Этот обзор, а также предложения конкретных шагов по совершенствованию проекта постановления с привлечением ННО переданы Министерству юстиции.

Статус комментариев, полученных в ходе онлайн-обсуждения

С момента размещения проекта постановления на портале по обсуждению проектов нормативно-правовых актов его просмотрели 369 человек, оставлен 81 комментарий, из них 18 — в поддержку проекта и 63 (72%) — о необходимости внести дополнения и изменения в проект, которые поддержаны 204 «лайками».

Эта статистика, с нашей точки зрения, показывает необходимость принятия нового порядка согласования средств, полученных из иностранных источников, и своевременность проекта постановления, а также очевидную необходимость его дальнейшего совершенствования.

Основные предложения по совершенствованию проекта постановления

Основные предложения по совершенствованию проекта постановления включают:

Введение не разрешительного, а уведомительного порядка согласования финансирования проектов за счёт внешних источников, который не подразумевает полномочия регистрирующего органа отказать в согласовании проекта. В качестве альтернативного варианта — если уведомительный порядок для согласования всех проектов, по мнению регистрирующего органа, невозможен, предлагается оставить разрешительный порядок (в настоящее время предложенный в проекте постановления) только в отношении проектов стоимостью 1000 и более БРВ от одного донора в год (ряд ННО предлагает гораздо более высокий порог). Увеличение порога согласования финансирования с 100 до 1000 БРВ от одного донора в год (при том, что ряд организаций против любого согласования при любой сумме стоимости проекта). Назначение государственной организации-партнёра по реализации грантового проекта только по решению ННО в случае определения самой ННО необходимости. При этом необходимо соблюдать принцип добровольного участия и ННО, и государственной организации в социальном партнёрстве в форме реализации совместных проектов и избегать принудительного «партнёрства» по указанию регистрирующего органа. Чёткое указание о возможности обжалования в суд, в соответствии с процессуальным законодательством, отказа в согласовании и других противоправных действий регистрирующего органа, которые бы препятствовали ННО получать средства из иностранных источников и реализовывать проекты за счёт этих средств. Исключить требование, нарушающее закон «О персональных данных», о предоставлении информации, касающейся персональных данных, для размещения на сайте Министерства юстиции, в частности, о национальности, гражданстве, дате и месте рождения, месте жительства и т. п. ).

Ряд ННО поддержали рекомендации Международного центра некоммерческого права (МЦНП, ICNL). Одной из самых важных рекомендаций МЦНП, с точки зрения ННО, является рекомендация о том, что разработка методологии и проведение оценки рисков по неправомерному использованию ННО для финансирования терроризма должны проводиться совместно уполномоченными государственными органами и ННО, чтобы улучшить рейтинг Узбекистана по выполнению рекомендации 8 ФАТФ.

ННО поддержали и другие рекомендации МЦНП. Регулирование контрольных мер государства относительно деятельности ННО (связанных с отчётностью, полномочиями государственных органов проверять деятельность ННО и запрашивать информацию, включая порядок согласования получения ННО средств из иностранных источников) должно быть пересмотрено по результатам проведения системной оценки рисков для ННО по методологии, разработанной уполномоченными государственными органами при прямом участии ННО.

Дополнительные меры по учёту мнения общественности

Авторы обзора предлагают Министерству юстиции:

1. Создать рабочую группу по доработке проекта постановления и положения, включив в её состав желающих принять в этой работе представителей ННО. С этой целью объявить о создании рабочей группы на сайте Минюста и в социальных сетях. Утвердить график встреч рабочей группы для обсуждения проекта и обязанности членов группы. Согласовать, каким образом представители ННО могут реализовать свои права и обязанности. Эксперты готовы предложить простой, не бюрократический порядок, который обеспечит реальное общественное участие и функциональную эффективность.

2. При доработке проекта постановления учесть рекомендации ICNL.

3. При доработке проекта постановления рассмотреть и учесть все рекомендации, представленные в ходе обсуждения на портале project.gov.uz.

Национальные эксперты: член правления Института демократии и прав человека, д. ю. н., профессор Ф. Отахонов, директор Института демократии и прав человека, к. ю. н. С. Ходжаева, директор Центра изучения правовых проблем, доктор права Ш. Асьянов.