В городе Маргилан и Риштанском районе Ферганской области сменились хокимы, сообщила пресс-служба областной администрации.

Маргилан

Шукуруллохон Холматханович Нисбатханов был утверждён кенгашем на должность хокима Маргилана. До этого с апреля 2022 года он работал начальником Налогового управления Кашкадарьинской области.

Нисбатханов родился в 1969 году в Куштепинском районе Ферганской области. Окончил Андижанский институт экономики и управления. До 2000 года работал на различных ответственных должностях в Государственной налоговой инспекции Язъяванского района. В 2000—2010 годах работал заведующим сектором, заместителем начальника и начальником отдела в Государственном налоговом управлении Ферганской области. В 2010—2014 годах был заместителем начальника Государственного налогового управления Наманганской области. В 2014—2022 годах работал руководителем государственных налоговых инспекциях Куштепы и Фергана, а также заместителем начальника и начальником ГНУ Ферганской области.

Хоким области Хайрулло Бозоров заявил, что текущие экономические показатели Маргилана, города ремесленников и предпринимателей, совершенно не соответствуют имеющемуся потенциалу, в городе почти нет крупных промышленных предприятий, из-за чего низкий уровень налоговых поступлений, сокращение иностранных инвестиций и экспорта. В городе также наблюдается медленное строительство многоэтажных домов, высокий уровень безработицы.

По его словам, Маргилан — родина учёных — имеет один из самых низких результатов в сфере образования, в городе всего одна библиотека.

Адхам Зиявитдинов, с 2020 года работавший хокимом Маргилана, был освобождён от занимаемой должности по итогам визита президента. На следующий день после объявления о его увольнении экс-хоким подписал распоряжение о выдаче премии своему помощнику и секретарю хокимията.

Риштанский район

Баходир Рахматуллаевич Холиков утверждён хокимом Риштанского района. Кенгаш народных депутатов 11 августа одобрил соответствующее решение хокима области Хайруллы Бозорова.

До этого Холиков работал заместителем начальника Главного управления по занятости и сокращения бедности Ферганской области.

Он родился в 1972 году в Риштанском районе. Окончил Ташкентский государственный экономический университет по специальности экономическая кибернетика.

Долгие годы Баходир Холиков работал в системе налоговых органов, начальником государственных налоговых инспекций Маргилана, Кувасая и Ферганы, а также возглавлял Главное управление Ферганской области по надзору за деятельностью рынков и торговых комплексов.

В 2019—2020 годы работал первым заместителем хокима Кувасая по финансам, экономике и сокращению бедности, в 2020—2021 годы ­- начальником областного Главного управления по занятости, в 2021—2022 годы — заместителем хокима Ферганской области и начальником Управления поддержки махалли и семьи.

Хоким области поставил задачу перед новым главой района поддержать предпринимателей и создать благоприятную деловую среду, расширить объёмы иностранных инвестиций, увеличить число производственных предприятий, создать новые малые промышленные зоны, дальше развивать ремесленничество и туризм, ускорить строительство многоэтажных жилых домов, объектов социальной сферы, особенно образования.

Предыдущий хоким Суфхонжон Солиев, работавший на этой должности с 2019 года, был уволен за недостатки в работе после визита президента Шавката Мирзиёев 27−28 июля.