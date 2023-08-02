Хоким Маргилана Адхам Зиявитдинов на следующий день после объявления о его увольнении подписал распоряжение о выдаче премии своему помощнику и секретарю хокимията. Документ был размещён на портале E-qaror, но позже был скрыт.

27 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Ферганскую область поручил уволить нескольких руководителей в области, включая хокима Маргилана.

Фото: E-qaror.



На следующий день, 28 июля, Адхам Зиявитдинов подписал распоряжение о выплате помощнику хокима Аятулло Махмудову и секретарю хокимията Гулхаё Максудовой надбавки в размере двукратной месячной зарплаты за «добросовестное выполнение возложенных на них задач и достижение хороших результатов в работе». Деньги выделялись из перевыполненной части доходов бюджета за второй квартал года.

Обоснованием решения было указано исполнение пункта 18 протокола совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева во время его визита в Ферганскую область 6−7 мая 2019 года.

Редакция «Газеты.uz» связалась с пресс-службой хокимията Маргилана для прояснения ситуации.

В хокимияте сообщили, что бывший хоким написал заявление об увольнении вечером 28 июля, т. е. в тот день он ещё находился в должности. Официально он был уволен 29 июля.

«Сейчас областная прокуратура изучает данное распоряжение», — добавили в администрации города.

Адхам Тухтасинович Зиявитдинов родился в 1961 году в Коканде Ферганской области. Хокимом Маргилана он был утверждён 4 апреля 2020 года. До этого был хокимом города Кувасая.