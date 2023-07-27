Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Ферганскую область 27 июля освободил от должностей ряд руководителей региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

На совещании, которое президент проводит в Коканде, было отмечено, что хокимы не смогли обуздать инфляцию и обеспечить стабильность цен на рынках.

Стоимость выращивания сельскохозяйственных культур в Ферганской области составляет 220 тысяч сумов на гектар, что в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране, заявил президент.

Он указал на низкий уровень привлечения инвестиций в отдельных городах и районах области, отставание в развитии промышленности, сферы услуг и строительстве жилья, простаивании без использования территорий промышленных зон.

Имеются случаи приватизации государственных объектов, где ранее осуществлялось производство, и передачи их земель под для строительства жилых домов. Категория сельскохозяйственных земель меняется для организации промышленных зон.

Шавкат Мирзиёев сообщил об увольнении первого заместителя хокима Ферганской области Аваза Уринбоева, начальника налогового управления области Адхамжона Тиллаволдиева, хокима Риштанского района Суфхонжона Солиева, хокима Маргилана Адхама Зиявитдинова и начальника налогового отдела Т. Хусанов.

Глава государства также объявил выговоры заместителю хокима области по строительству Хожиукузижону Исакову и замхокима по инвестициям Икболжону Эргашеву, хокимам Багдадского, Кувинского и Бувайдинского районов.

Хоким и руководители секторов Ферганы (начальник ОВД, налоговой службы и прокурор) понижены в должности до исполняющих обязанности с испытательным сроком на три месяца.