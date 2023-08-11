Спецпосланник ООН по вопросам глобального образования, бывший премьер-министр Великобритании (2007−2010) Гордон Браун призвал Международный уголовный суд (МУС) привлечь к ответственности представителей правящего в Афганистане движения «Талибан» в связи с нарушениями прав женщин в стране.

«Речь идёт о систематическом жестоком обращении с женщинами и девочками. Их лишили возможности учиться, работать и посещать общественные места. Все эти запреты представляют из себя форму дискриминации. Вероятно, это самое гнусное, злобное и всеобъемлющее нарушение прав человека в сегодняшнем мире», — сказал он в интервью BBC.

Кроме того, Браун призвал правительство Великобритании ввести санкции против руководителей «Талибана», чтобы заставить движение пересмотреть свою внутреннюю политику в отношении прав человека.

С приходом к власти в Афганистане в августе 2021 года движение «Талибан» запретило женщинам учиться в университетах и закрыло школы для девочек. Многие общественные места, включая бани, спортивные залы и парки, были закрыты для женщин. Кроме того, их обязали носить хиджаб. В июле талибы приказали закрыть все салоны красоты для женщин в стране.