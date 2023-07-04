Руководство «Талибана» приказало в течение месяца закрыть все салоны красоты для женщин в в Афганистане, сообщает BBC со ссылкой на Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока. Решение вступило в силу 2 июля.

Причину запрета салонов и какие альтернативы, если таковые имеются, будут доступны женщинам, в ведомстве не объяснили.

Салоны красоты оставались открытыми после того, как талибы вернулись к власти в Афганистане в 2021 году, но работали с закрытыми вывесками. Изображения женщин у салонов закрашивались аэрозольной краской.

В период своего первого правления в 1996—2001 годах «Талибан» также закрывал в стране женские салоны красоты.

В прошлом году движение «Талибан» запретило женщинам учиться в университетах и закрыло школы для девочек. Многие общественные места, включая бани, спортивные залы и парки, были закрыты для женщин. Кроме того, их обязали носить хиджаб.