Во вторник, 20 декабря, Министерство высшего образования временного правительства Афганистана приказало приостановить участие студенток в учёбе в вузах, сообщил афганский телеканал Ariana News.

«Министерство высшего образования Исламского эмирата Афганистан направило в университеты письмо, в котором уведомило, что на основании решения Кабинета министров занятия для девушек должны быть немедленно приостановлены до дальнейшего распоряжения», — передаёт телеканал.

На это решение немедленно отреагировали на международном уровне.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил это решение, назвав его «нарушенным обещанием» талибов и «очень тревожным шагом», сообщило AP.

«Трудно представить, как страна может развиваться, решать проблемы, которые у неё есть, без активного участия женщин и их образования», — заявил глава организации.

Бывший специальный посланник США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявил TOLOnews, что исключение женщин из высших учебных заведений шокирует.

«Ни в исламе, ни в афганской истории нет ничего, что могло бы оправдать такое решение. Выдающиеся исламские учёные в Афганистане и по всему миру напоминают нам, что образование для женщин, равно как и для мужчин, — это основной исламский принцип», — сказал он.

В августе 2021 года, после прихода к власти, движение «Талибан» запретило женщинам получать полное среднее образование (разрешено только начальное до шестого класса), а также обязало их носить паранджу на улице и в общественных местах.