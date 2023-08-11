Шахматист Жавохир Синдаров потерпел поражение в 1/16 финала Кубка мира и покинул турнир, который проходит с 29 июля по 25 августа в Баку (Азербайджан). Таким образом, все пять представителей национальной сборной выбыли с Кубка мира.

17-летний Жавохир Синдаров (2659) в предыдущем круге сенсационно одолел 32-летнего французского гроссмейстера Максима Вашье-Лаграв (2739), который занимает 17-е место в мировом рейтинге ФИДЕ.

В 1/16 финала ему противостоял 19-летний Арджун Эригайси из Индии (2710). Первая партия завершилась вничью, хотя в какой-то момент у узбекистанца была проигранная позиция. Во второй партии Синдаров уступил в ладейном окончании.

Арджун Эригайси и Жавохир Синдаров. Фото: Мария Емельянова / Chess.com.

Синдаров на прошлом Кубке мира 2021 года также покинул турнир на стадии 1/16 финала.

Напомним, лидер сборной Узбекистана, 18-летний Нодирбек Абдусатторов (2725), которого считали теневым фаворитом турнира, покинул его, уступив 25-летнему турецкому гроссмейстеру Саналу Вахапову (2585) на первом матче Кубка мира в 1/64 финала, хотя в прошлом турнире доходил до 1/16 финала.

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