Кубок мира — одно из самых масштабных и зрелищных соревнований в шахматном календаре. Турнир проводится раз в два года. С 2021 года в нём принимают участие 206 шахматистов (ранее 128), большинство из которых — известные гроссмейстеры и победители региональных первенств.

Турнир проходит по нокаут-системе — участники играют короткие матчи, победитель проходит в следующий круг. В полуфинале остаётся четыре человека, в финале — двое. Также предусмотрен матч за третье место между проигравшими полуфиналы. Участники финала и победитель матча за третье место получат право участвовать в турнире претендентов, победитель которого сыграет в чемпионате мира.

На всех стадиях матчи состоят из двух партий с классическим контролем (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого). В случае равного счёта играется тай-брейк из быстрых шахмат, далее блица и армагеддона (белым даётся преимущество по времени, но ничья расценивается как победа чёрных).

Многие шахматисты, уверенные в своём умении играть с коротким контролем времени, предпочитают быстро заканчивать классические партии вничью. Такая тактика также помогает сэкономить силы на длинной изматывающей дистанции турнира. С другой стороны, шахматистам, не считающим себя фаворитами на тай-брейке, приходится обострять и усложнять игру в классических партиях.

Короткий формат матчей и высокая роль рапида и блица часто приводит к неожиданным результатам. К примеру, Магнус Карлсен, даже будучи чемпионом мира, так и не смог завоевать кубок. С другой стороны, некоторые шахматисты известны хорошими результатами в таком формате, — например, двукратный победитель кубка мира Левон Аронян.

Когда в 2021 году число участников Кубка мира увеличили со 128 игроков до 206, в турнир добавили ещё один этап. Он ничем не отличается от других этапов, однако, согласно обновлённым правилам, сильнейшие шахматисты мира пропускают первый круг и начинают сразу со второго.

Новый чемпион мира, китаец Динь Лижень не примет участия в соревновании. Возглавит стартовый список остающийся первым по рейтингу Магнус Карлсен. Также сыграют второй и третий номера рейтинг-листа американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана, дважды игравший матч на первенство мира россиянин Ян Непомнящий, игроки первой десятки Уэсли Со и Аниш Гири, победитель прошлого кубка Ян-Кшиштоф Дуда и многие другие прославленные игроки.

Соперники и шансы узбекских шахматистов

Узбекистан представляют гроссмейстеры Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев и Шамсиддин Вохидов.

В 2021 году победа Абдусатторова над Анишем Гири воспринималась как сенсация. С тех пор наш шахматист стал чемпионом мира по рапиду, привёл страну к золотым медалям всемирной Олимпиады, стал серебряным призёром супертурнира в Tata steel chess. В этом году его шансы расцениваются значительно выше.

Нодирбек — единственный узбекский шахматист, который начнёт турнир со второго круга. Там где его ждёт Зденко Кожул (Хорватия) или Санал Вахап (Турция) — зависит от того, кто из них победит на первом этапе. Можно ожидать, что победителем станет турецкий гроссмейстер, который значительно моложе. Тем не менее, разница в силе игры такова, что Нодирбек скорее всего победит.

Фото: FIDE.

Следующим его соперником, вероятно, будет опытный украинский гроссмейстер Антон Коробов. 10 лет назад Он входил в топ-25 шахматистов мира, но и сейчас является опасным противником для любого. Тем не менее, шансы Нодирбека выше — если две партии в классику завершатся равным счётом, в коротких контролях он очевидный фаворит.

И наконец, при наиболее вероятном раскладе, соперником Абдусатторова по 1/16 финала станет китаец Вэй И. 24-летний шахматист из Поднебесной, как и Нодирбек, добился высоких результатов в раннем возрасте (стал самым молодым шахматистом, достигшим рейтинга 2700+), но в последние годы его рост остановился. Соперники достойны друг друга как в классику, так и в рапид и блиц, поэтому предсказать победителя тяжело.

Жавохир Синдаров начнёт турнир с первого круга. Его соперник — Дэн Сиприано Рехан, шахматист без звания из Южного Судана. Очевидно, Жавохир с лёгкостью пройдёт в следующий тур, где сразится с австрийцем Маркусом Раггером. Если в классику силы соперников примерно равны, то в рапид и блиц Жавохир представляется фаворитом, во многом за счёт молодости, которая в быстрых контролях значительно важнее опыта.

Фото: Федерация шахмат Узбекистана.



Если удастся обыграть Раггера, третьим соперник Синдарова станет француз Максим Вашье-Лаграв — один из сильнейших шахматистов мира, хорошо играющий при любом контроле времени. В случае победы над ним Жавохир сотворит сенсацию, но с другой стороны, он уже делал это, обыграв два года назад Алирезу Фирузджу.

Первым соперником Нодирбека Якуббоева станет мастер FIDE из Сирии Малёк Кониахли. Как и в случае Жавохира, проход во второй круг не должен вызвать трудностей. Там, скорее всего, его будет ждать молодой венгерский гроссмейстер Беньямин Гледура. Силы шахматистов примерно равны, и матч станет тяжёлым испытанием для Нодирбека. В случае победы он наверняка попадёт на Хикару Накамуру — второго шахматиста мира по рейтингу и стримера с миллионами подписчиков. Хикару последнее время демонстрирует исключительно хорошую форму, и Яккубоеву придётся рассчитывать на удачу.

Фото: YouTube.

Наконец, для Шамсиддина Вохидова непростые испытания начнутся с первого круга. Если в поединке с молодым азербайджанским гроссмейстером Абдуллой Гадимбейли он является фаворитом, то испанец Давид Антон Гихарро и американец Рэй Робсон превосходят как по рейтингу, так и по опыту.

Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

В проходящем одновременно Кубке мира среди женщин нашу страну представляет Нилуфар Якуббаева, трёхкратная чемпионка Узбекистана и сестра Нодирбека Якуббоева. В первом туре ей противостоит опытная словацкая шахматистка Ева Репкова. Назвать фаворитку в этом матче не представляется возможным. В случае победы, Нилуфар выйдет на китаянку Цзюй Вэньцзюнь, которая на днях защитилазвание чемпионки мира.

Фото: Twitter.

Кубок мира продлится с 30 июля по 24 августа. Прямые трансляции на английском можно смотреть на канале FIDE, на русском — на канале клуба City Chess. Начало партий в 16:00 по Ташкенту.