Гроссмейстер Жавохир Синдаров стал единственным шахматистом Узбекистана, который прошёл в 1/16 финала Кубка мира. Турнир проходит с 29 июля по 25 августа в Баку (Азербайджан). Четверо из пяти представителей национальной сборной вылетели с Кубка мира.

Нодирбек Абдусатторов. Фото: Maria Emelianova / Chess.com.

Многие считали 18-летнего Нодирбека Абдусатторова (2725) теневым фаворитом турнира. Однако узбекистанец покинул турнир, уступив 25-летнему турецкому гроссмейстеру Саналу Вахапову (2585), который был значительно ниже его по рейтингу.

Первая игра завершилась вничью, а во второй партии Абдусатторов корректно пожертвовал пешку, но потом превысил допустимый уровень риска (0,5:1,5).

21-летний Нодирбек Якуббоев (2640 баллов в рейтинге ФИДЕ) после победы над мастером FIDE из Сирии Малёком Кониахли (2296) встретился с 24-летним венгерским гроссмейстером Беньямином Гледурой (2645).

Первые две партии не позволили выявить победителя, из-за чего встреча перешла в тай-брейки. Во второй партии узбекистанец упустил победу и покинул Кубок мира (1,5:2,5).

До этого турнир покинули Шамсиддин Вохидов и Нилуфар Якуббоева.

Жавохир Синдаров. Фото: Maria Emelianova / photochess.

17-летний Жавохир Синдаров (2659) в первом круге превзошёл своего соперника из Южного Судана без звания Дэна Рехана — 2:0. В следующем раунде узбекистанец в напряжённом противостоянии одолел 35-летнего австрийского шахматиста Маркуса Раггера (2624) в тай-брейке (2,5:1,5).

Следующим соперником Синдарова стал 32-летний французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв (2739), который занимает 17-е место в мировом рейтинге ФИДЕ. Первая партия завершилась вничью, а во второй игре узбекистанец воспользовался ошибками оппонента и победил его.

«Если честно, партия проходила немножко трудно, потому что была непонятная позиция. Качество и ещё три пешки у него против… у него ещё проходные пешки были, слабые, но проходные. В целом, это был мой анализ, и я думал, что в этой позиции должен был делать ничью. Белые (соперник играл белым цветом — ред.) играли на два результата, если они не будут „прыгать“. А он начал как-то прыгать на моего короля и взамен отдал кучу пешек. И потом он зевнул тактику», — рассказал Синдаров в интервью ChessMaster.

Он считает, что ему повезло выиграть у соперника. «Мне тоже повезло, потому что попался свой дебютный репертуар. Я вчера этот вариант готовил с 22:00 до 4:00 утра. Шесть часов готовился. Потом спал с 4:00 до 12:00. Потом готовился до 14:00. Моя цель была в том, чтобы сыграть вничью и обыграть его в тай-брейке. Он допрыгался, я его поймал», — отметил он.

В 1/16 финала Синдаров сыграет против 19-летнего Арджуна Эригайси из Индии (2710).

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