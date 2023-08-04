В Узбекистане возобновлена выдача контрактов на покупку автомобилей Chevrolet Cobalt, Lacetti и Damas, сообщила пресс-служба UzAuto Motors. Контрактация на эти модели машин была приостановлена в декабре.

По данным компании, за счёт модернизации производственных линий и повышения операционной эффективности завода была проработана возможность производства в 2023 году дополнительных 50 тысяч автомобилей.

Автопроизводитель объявил об открытии контрактации на Cobalt, Lacetti и Damas и представил новые комплектации с повышенными ценами. При этом, стоимость предыдущих комплектаций, остаётся без изменения, заверили в компании.

Кроме того, для сокращения сроков выдачи автомобилей компания внедряет систему продаж согласно графику производства. В пресс-службе компании уточнили «Газете.uz», что контракты будут выдаваться на то число машин, которые запланированы к производству до конца года, то есть «не будет переходов к срокам ожидания на 2024 год».

Обновлённые комплектации с дополнительными опциями (цены с НДС):

Damas D2 DLX Style Plus: — 92 млн 204 тысяч сумов (на 7% дороже базовой модели);

Labo LB2 Plus — 91 млн 669 тысяч сумов (+8,3%);

Cobalt GS-Style Plus MT — 113 млн 711 тысяч сумов (-8,5%);

Cobalt GX-Style Plus AT — 134 млн 294 тысяч сумов (+8%);

Lacetti L-Style Plus MT CNG — 144 млн 111 тысяч сумов (+9,9%);

Lacetti L-Style Plus AT — 160 млн 868 тысяч сумов (+2,8%).

Контрактация автомобилей доступна в дилерских центрах Chevrolet, а также в приложении UzAutoSavdo (iOS/Android). Проверить статус законтрактованного автомобиля можно через официальный Telegram-бот UzAvtoSavdo_bot.