Полузащитник сборной Узбекистана и ташкентского «Пахтакора» Аббос Файзуллаев стал игроком российского клуба ЦСКА, сообщила пресс-служба команды из России.

Соглашение с 19-летним футболистом подписано до окончания сезона 2025/26 с опцией продления на год.

«Конечно, я очень рад присоединиться к такому клубу, как ЦСКА, это одна из самых титулованных команд России. Надеюсь, у меня всё получится, я покажу себя и буду дальше развиваться. Мне нравится больше играть на позиции „десятки“. Могу также играть левого или правого вингера. Хочу стать важным игроком ЦСКА и помочь клубу выиграть всё», — прокомментировал узбекистанец свой переход в ЦСКА.

Аббос Файзуллаев — воспитанник «Пахтакора», в 2022 году он был признан лучшим молодым футболистом Узбекистана. В марте 2023 года он вместе с молодёжной сборной (U-20) стал победителем Кубка Азии, а также был признан лучшим игроком турнира.

В этом году футболист также дебютировал за основную национальную команду и отметился голом в двух матчах.