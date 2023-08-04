«Газета.uz» писала, что в четверг в офис иностранной компании Freedom Payments в Ташкенте пришли люди в масках. Наши источники сообщали о задержании сотрудников.

Редакция получила комментарий генерального директора группы компаний Freedom Technologies Романа Миникеева.

«Компания Freedom Pay зарекомендовала себя за годы работы как надёжного и эффективного партнёра c безупречной репутацией. Организация в данный момент продолжает работу в штатном режиме. В свою очередь проверка компании, проведённая 3 августа 2023 года, связана со стандартной процедурой государственных органов по предотвращению вывода капитала из страны иностранными компаниями и банками», — сообщил он.

По его словам, компания Freedom Pay осуществляет свою деятельность в Узбекистане в рамках законодательства согласно лицензии, выданной Центральным банком страны.

«Деятельность Freedom Pay в стране полностью прозрачна и не имеет высоких рисков. В соответствии с графиком сдаются финансовые отчёты по доходам и оборотам в регулятор — Центральный банк Узбекистана», — говорится в заявлении Романа Миникеева.

В данный момент мониторинг также проходит ряд других платёжных организаций, представленных в Узбекистане, подтверждается в заявлении.

Каких-либо заявлений государственные органы и другие компании пока не делали.