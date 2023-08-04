Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 августа посетил кластер сельскохозяйственного машиностроения в Чирчике.

Кластер создавался в рамках постановления главы государства от 11 ноября 2021 года. С тех пор построено 38 тысяч кв. м новых производственных помещений, а также отремонтировано свыше 35 тысяч кв. м площадей.

На территории оптимизированы мощности пяти предприятия — Ташкентского завода сельхозтехники, Агрегатного завода, «Технолог», «Технолог-Стан» и «Агросаноатмашинвест», которые были передислоцированы в Чирчик для создания кластера и предприятия «Ташкентский тракторный завод».

По данным пресс-службы президента, кластер способен производить 15 тысяч тракторов, прицепов и другой техники в год. На объекте создано 1000 рабочих мест.

В качестве важного аспекта выделяется расширение кооперации отраслевых предприятий, снижение издержек и себестоимости продукции.

Кластер недавно выпустил первый отечественный продукт — универсальный трактор. Гендиректор Ташкентского тракторного завода Азизбек Мухиддинов сообщил, его локализация составляет 25% (планируется довести до 50%), в частности, на заводе производится кабина, капот и других частей трактора.

Шавкат Мирзиёев в сопровождении главы «Узавтосаноат» Улугбека Розукулов, главы Администрации президента Сардора Умурзакова, премьер-министра Абдуллы Ариповова и других. Фото: пресс-служба президент.

Также запускается производство зерноуборочного комбайна. Шавкат Мирзиёев заявил, что ранее комбайн полностью завозился из Германии, а теперь «предпринимаются шаги, чтобы на 100% производить у нас».

Президент отметил, что важно локализовать импортную продукцию и вовлечь в этот процесс частный сектор.

«В нашем сельском хозяйстве большой спрос на технику. Нужна доступная, отечественная, экономичная техника. Это требует работы над локализацией и себестоимостью. Если мы не будем снабжать дехкан недорогой техникой, не будет заинтересованности», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что в Кашкадарьинской, Джизакской и Сырдарьинской областях объем машинного сбора хлопка приближается к 50%. За шесть месяцев Узбекистан экспортировал фруктов и овощей на более чем 550 млн долларов, а в ближайшее планирует увеличить этот показатель до 2−3 млрд долларов.

«Есть ещё много проектов во всех отраслях сельского хозяйства. Им нужна качественная, доступная по цене техника для повышения производительности и облегчения труда людей, — сказал он.

Глава государства подчеркнул важность технического обслуживания техники. По его словам, кластер должен не только продавать, но и обслуживать технику. Поставлена задача создать сервисные центры и организовать качественное обслуживание на примере Ташкентской области, бесплатно обучить молодёжь ремонту техники.

При кластере создан научный центр. где в сотрудничестве с образовательными центрами немецких и шведских компаний налажена подготовка специалистов в форме непрерывного дуального образования, а также практика для студентов вузов.

На площади 20 тысяч кв. м установлены солнечные батареи. Это может покрыть до 30% потребности кластера в электроэнергии.

Летом 2022 года президент подписал постановление о выделении 100 млн долларов на льготные кредиты для покупки сельхозтехники. Банки будут предоставлять займы в национальной валюте на срок до 10 лет по ставке 10%, включая льготный период.