Счётная палата Узбекистана выявила недостатки в работе по сокращению проблемных кредитов (NPL), выделенных в рамках государственных программ для развития семейного предпринимательства, сообщила пресс-служба органа по государственному финансовому контролю.

По состоянию на 1 мая остаток проблемных займов снизился на 8% по сравнению с началом года.

При этом показатель NPL в программе семейного предпринимательства остаётся на высоком уровне в Наманганской (44%), Андижанской (26%) и Сурхандарьинской (20%) областях.

По данным Счётной палаты, банки не взыскали 149,4 млрд сумов просроченных кредитов с заёмщиков со стабильным источником дохода, в том числе 89,3 млрд сумов — у государственных служащих и сотрудников банков.

Кроме того, 79% NPL застрахованы от невозврата, однако в большинстве случаев банки не принимают мер по их взысканию со страховых компаний.

С начала года банки сократили долю проблемных займов на 69%, отнеся их к категории «безнадёжных». То есть по факту просроченные займы не возвращаются и покрываются за счёт резервов (расходов) банков.

Счётная палата также выявила, что 95% из 1000 теплиц площадью 2 сотки каждая, построенных в 2020 году в Чартакском районе Наманганской области, пришли в негодность.

По итогам изучения органа госфинконтроля объём NPL сократился на 101,2 млрд сумов.

В апреле доля проблемных кредитов в банковской системе Узбекистана выросла до 5,3% (18 трлн сумов), увеличившись за месяц более чем на 1 трлн сумов. Наибольший прирост просроченных займов пришёлся на один государственный и два частных банка.

«Газета.uz» ранее сообщала, что в правительстве обсуждают возможность погашения проблемных кредитов, выделенных в рамках госпрограмм семейного предпринимательства за последние пять лет, за счёт налогоплательщиков. Только в 2021 году проблемными оказались кредиты на 2,8 трлн сумов (245,7 млн долларов). Глава Центробанка предупреждал, что «там, где есть льготные кредиты, есть склонность к нецелевому использованию и коррупционные элементы».