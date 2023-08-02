На внеочередной сессии кенгаша народных депутатов Нукусского района 2 августа был утверждён новый хоким района. В сессии участвовал председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев, сообщила пресс-служба парламента республики.





Кенгаш одобрил на пост хокима района Зияуатдина Имаматдиновича Заитова. Он в разные годы работал начальником УВД Чимбайского района, хокимом Кунградского района, первым заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана. Он был начальников ОВД Нукуса во время событий 1−2 июля 2022 года (выступал в суде по делу об этих событиях).

Предыдущим хокимом Нукусского района был Умирбай Аманбаевич Уснатдинов.

Ранее сообщалось о смене хокима города Нукуса — им стал Абатбай Данияров, ранее работавший заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана.

Накануне был утверждён новый хоким Кегейлийского района Каракалпакстана — Айбек Камолов.