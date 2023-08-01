На внеочередной сессии кенгаша народных депутатов 1 августа Айбек Кудабаевич Камолов был утверждён хокимом Кегейлийского района Каракалпакстана, сообщила пресс-служба Жокаргы Кенеса республики. В сессии принимал участие председатель Жокаргы Кенеса Аманбай Орынбаев.

До назначения Айбек Камолов занимал должность начальника сектора бизнес-омбудсмана в Каракалпакстане, ранее работал в государственном налоговом управлении Каракалпакстана, а также в Налоговом комитете Узбекистана.

С декабря 2020 года Кегейлийский район возглавлял Даулетбай Утемурадов.

Кегейлийский район входит в список 20 районов с самыми тяжёлыми условиями для бизнеса в Узбекистане.