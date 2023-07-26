В столице Каракалпакстана Нукусе 26 июля сменился хоким, сообщила городская администрация. Им стал Абатбай Сапарбаевич Данияров, ранее работавший заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.

В сессии городского кенгаша народных депутатов, на котором рассматривался организационный вопрос, принял участие председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев.

Абатбай Данияров родился в 1987 году в Нукусе, в 2008 году окончил Нукусский государственный педагогический институт по специальности учитель английского языка.

С ноября 2020 года хокимият Нукуса возглавлял Утемурат Панаев. О причинах его освобождения от должности не сообщается.