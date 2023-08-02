Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в Ташкентской области 2 августа поручил уволить ещё ряд чиновников — 16 первых заместителей хокимов, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев заявил, что «несмотря на создание множества условий», уровень бедности остаётся высоким в Бекабадском, Букинском, Кошкупырском, Шахриханском, Канлыкульском, Тахтакупырском, Чимбайском, Мирзаабадском, Багатском, Улугнорском, Ходжейлийском и Шуманайском районах.

Плохо организована работа по обеспечению населения занятостью за счёт развития предпринимательства в Мирзачульском, Дустликском и Туракурганском районах, а также городе Намангане, отметил он.

По этой причине уволняются первые заместители хокимов Намангана, а также перечисленных 15 районов.

«Мы каждый год выделяем десятки триллионов сумов кредитов и субсидий для обеспечения занятости безработного населения махаллей путём обучения профессиям и предпринимательству. Однако нет системы оценки эффективности [выделения этих средств]», — заявил президент.

Он сказал, что за прошлые три года профессиям было обучено 300 тысяч безработных, однако постоянной работой было обеспечено только 45% из них. При этом на эти цели был выделен почти 1 трлн сумов бюджетных средств.

Шавкат Мирзиёев добавил, что доля курсов по обучению современным профессиям, таким как IT, агротехнологий, дизайн, электронная коммерция, логистика, рекламное дело и маркетинг, а также иностранным языкам, в 17 моноцентрах не достигает и 5%.

Ранее мы писали, что на этом же совещании президент поручил освободить от должностей первого замхокима Ташкентской области, ответственного за сокращение бедности, хокимов и руководителей секторов Кибрайского и Янгиюльского районов. Он также объявил выговор двум другим заместителям хокима области.

Кроме того, было поручено уволить 26 руководителей налоговых инспекций Узбекистана, начальников ГНУ двух областей, а также объявлен выговор заместителям председателя Налогового комитета.