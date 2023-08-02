Председатель Центрального банк Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции 27 июля объяснил, почему затягивается приватизация государственных банков Узбекистана, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, приватизация — этот не процесс, который проходит быстро: «Это зависит не только от наших желаний и потребностей, но и от доверия иностранных инвесторов. Открыто скажу, что геополитический кризис в 2022 году ограничил выход иностранных инвесторов на рынки постсоветских стран».

Мамаризо Нурмуратов считает, что самое главное в процессе приватизации — это подготовка банков к трансформации.

«Чем быстрее мы выполним это, тем быстрее мы подготовим банки к продаже. Это правда, что на встречах с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития отмечалось, что этот процесс может затянуться больше чем на год», — сказал он.

Глава Центробанка подчеркнул, что на затягивание процесса приватизации влияет не готовность банков Узбекистана, а международная финансовая напряженность.

Через несколько дней после этой пресс-конференции президент Узбекистана подписал указ, предусматривающий перенос на более поздний срок приватизацию и IPO акций «Кишлок курилиш банка», «Асакабанка», «Алокабанка», «Агробанка» и других. Госдолю в «Узпромстройбанке» намечено снизить ниже 50% до конца 2024 года, хотя изначально планировалось выставить на торги всю госдолю.

На сегодняшний день государство продало доли в двух банках. Владельцем «Ипотека-банка» стал венгерский OTP Bank, который в прошлом году из-за войны РФ против Украины временно откладывал сделку. «Узагроэкспортбанк» был приватизирован в январе компанией Support Level (принадлежит Олимжону Шадиеву).