С 1 мая цена на бензин Аи-92 на заправочных станциях UNG Petro, принадлежащих компании «Узбекнефтегаз», повышаться не будет, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

«Ответственные сотрудники UNG Petro поспешно опубликовали новость в социальной сети, не посоветовавшись с руководством, и в отношении них будут приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье UNG Petro сообщила о прекращении с 1 мая скидки на Аи-92, которая была объявлена в преддверии праздника Навруз. Позже информация была удалена.

Цена литра Аи-92 на АЗС этой сети сейчас составляет 7500 сумов.