Почти все регионы Узбекистана вынуждены отключать потребителей от электроснабжения в определённое время суток из-за «сложившейся сложной ситуации» в топливно-энергетическом комплексе страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Если в июне вводились обязательные ограничения на подачу 34,8 млн кВт·ч электроэнергии, то в июле этот показатель вырос в 5 раз — 175 млн кВт·ч. Всего с момента перехода на летний сезон введены ограничения на 210 млн кВт·ч (это месячное потребление 525 тысяч абонентов, если взять показатель потребления в 400 кВт·ч в месяц).

Минэнерго объяснило это следующими факторами. В июне для безопасного проведения работ по модернизации и реконструкции в энергосистеме осуществлялись целенаправленные отключения в некоторых регионах. Компания «Региональные электрические сети» и Минэнерго оповещали о таких работал минимум за день.

В Ташкенте за этот период было отремонтировано 542 подстанции, 592,36 км линий электропередачи, 923 трансформатора и 702,3 км воздушных линий. Кроме того, были обновлены 930,6 км низковольтных линий электропередачи и 228 трансформаторных пунктов.

На подстанциях «Сагбан», «Юнусабад», «Коканд», «Карвон», «Карасу», «Ялангач», «Тузель» и «Сергели-35» были заменены 9 трансформаторов малой мощности на трансформаторы большой мощности.

Сейчас подрядные организации строят новые подстанции на территориях Yunusobod city, Tashkent city, подстанции «Олмос», «Новый Узбекистан» для жителей и индустриального технопарка «Янгихаёт», а также новые электросети для обеспечения их электроэнергией.

Для безопасного проведения этих работ и предотвращения рисков для здоровья и жизни электромонтёров потребители на соответствующих территориях в определённое время суток временно отключаются от электроснабжения, отметили в министерстве.

В июле «чрезмерно жаркая» погода затрудняет подачу электроэнергии непрерывно и без потерь.

«Эта ситуация не уникальна для Узбекистана. Сегодня практически во всех уголках мира царят аномально жаркие температуры. В последние недели наблюдается жара, особенно в Средиземноморском регионе, на юге США и в некоторых частях Китая. 40-градусная жара вызвала лесные пожары в Греции и Алжире», — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, высокая температура воздуха приводит к удвоению потребления электроэнергии на охлаждение. В результате горят кабели, выходят из строя трансформаторы. Ликвидация последствий аварий влечёт за собой большие потери денег и много времени.

Во избежание аварий «наиболее оптимальной мерой» является принудительное отключение от сети нескольких фидеров и временное отключение части домохозяйств, бюджетных организаций и хозяйствующих субъектов.

«Это помогает предотвратить неожиданные аварийные ситуации и сэкономить деньги и время. Проще говоря, отключение определённой территории от сети на 2−3 часа для охлаждения раскалённого снаружи на солнце и изнутри от перегрузки кабеля — лучшее решение, чем сгорание кабеля и трансформатора и отсутствие электричества у потребителей на 10−12 часов», — указали в Минэнерго.

Министерство признаёт, что «потребитель всегда прав», «а наша обязанность — обеспечить вас непрерывным и стабильным электричеством». Для этого, отмечает ведомство, ведётся большая работа. За последнее время среднесуточное производство электроэнергии выросло на 7,8%, среднемесячное — на 6,2%, а годовой показатель — на 1,8%.

Кроме того, введён ряд новых производственных мощностей — две линии электропередачи напряжением 500 кВ тепловой станции мощностью 1500 МВт в городе Ширин Сырдарьинской области, микроэлектростанции «Испайсай» мощностью 200 кВт в Бостанлыкском районе Ташкентской области, новая подстанция «Олмос» в Яшнабадском районе Ташкента, обеспечивающая электроэнергией более 30 тысяч домохозяйств, говорится в сообщении.

При этом потребление электроэнергии остаётся на высоком уровне. Например, в эти дни среднее потребление равно 11,2 тысячи МВт в сутки. «В определённое время суток, в основном в жаркую погоду, потребление электроэнергии равно объёму произведённой электроэнергии, а иногда спрос даже превышает выработку», — отметили в Минэнерго.

В июле был зафиксирован рекорд суточного потребления электричества: 12 июля общее потребление по Узбекистану составило 247,5 млн кВт·ч, а 26 июля — уже 250,7 млн кВт·ч.

«В такой ситуации наиболее оптимальный путь — строго придерживаться энергосбережения, охлаждать только одну комнату, а не все помещения в квартирах, отключать неиспользуемое электрооборудование от сети, когда нет необходимости, выключать лампочки в дневное время», — говорится в сообщении.

Министерство энергетики попросило население «правильно понять и поддержать» обязательные меры, реализуемые Минэнерго и его структурными организациями в сегодняшних аномально жарких условиях.

«Газета.uz» писала, что в Узбекистане добыча газа (более 85% производимой электроэнергии приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе) за первое полугодие упала на 9,6%, или на 2,51 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выработка электроэнергии с начала года увеличилась, но в июне было зафиксировано снижение.