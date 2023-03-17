Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 марта подписал постановление «О мерах по стабильному обеспечению энергоресурсами потребителей в Ташкенте».

Глава государства дал согласие на запуск до конца 2023 года:

мощностей первого этапа (100 МВт) проекта строительства солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) мощностью 400 МВт на территории «Узсувтаъминот» в Юкоричирчикском районе Ташкентской области с участием компании ACWA Power из Саудовской Аравии;

мощностей первого этапа (100 МВт) проекта строительства солнечной ФЭС мощностью 700 МВт в Юкоричирчикском районе с участием китайской компании China Gezhouba Group Investment Company Co. LTD.

Документом поручено в недельный срок обеспечить подписание инвестиционных договоров и соглашений о закупке электроэнергии с инвесторами для реализации вышеуказанных проектов. При этом с ACWA Power соглашение было подписано ещё 4 марта. Компания построит две солнечные электростанции общей мощностью 1400 МВт в Ташкентской и Самаркандской областях, а также системы накопления энергии на 1200 МВт в трёх областях.

Кроме того, утверждён проект развития электросетей напряжением 35 — 110 кВ, направленный на улучшение электроснабжения Ташкента в 2023 году, в рамках которого АО «Региональные электрические сети» (РЭС) выполняет задачи заказчика, «Узэнергоинжиниринг» — генпроектировщика. При этом в проектах, ответственность по которым несёт РЭС, генподрядчик определяется путём отбора наилучших предложений без проведения конкурса и тендера.

На его реализацию планируется направить 3,56 трлн сумов (около $312,1 млн), включая 566 млрд сумов — собственные средства «Национальных электрических сетей», Навоийского горнометаллургического комбината и Алмалыкского ГМК, «Узметкомбината» и «Узавтосаноат», 199 млрд сумов — средства РЭС, а также товарные кредиты на 2,7 трлн сумов.

Среди проектов — улучшение электроснабжения потребителей Юнусабадского района Ташкента. Для этого планируется направить 250 млрд сумов и построить подстанцию на территории Yunusobod City, провести до этой подстанции электрокабель 110 кВ.

В Шайхантахурском районе за 1,9 трлн сумов планируется построить подстанцию на территории Tashkent city, провести кабель 110 кВ от теплоцентрали «Ташкент» и подстанции «Тракторсоз» и провести другие работы.

Аналогичные проекты по строительству новых подстанций и модернизации старых запланированы в Яшнабадском, Мирзо-Улугбекском, Янгихаётском, Алмазарском и Мирабадском районах столицы.

Постановлением утверждены целевые показатели Программы обновления низковольтных электросетей во всех районах Ташкента в 2023—2025 годах, реализация которой потребует 721,9 млрд сумов, из них 221,8 млрд сумов — в 2023 году. При этом на покупку низковольтных трансформаторных пунктов и кабельной продукции в 2023 году РЭС получит кредит от Узнацбанка в размере 220 млрд сумов.

Согласно документу, в рамках проекта и программы: