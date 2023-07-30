В Узбекистане с 1 августа до уровня минимальных потребительских расходов (МПР) повышаются минимальные размеры пенсий и пособий. Указ об этом 28 июля подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Недавно «Газета.uz» писала, что показатель МПР, используемый для определения черты бедности, был повышен на 14% — с 498 тысяч до 568 тысяч сумов на человека в месяц (с 16,6 тысячи до 18,9 тысячи сумов в день).

Новые размеры с 1 августа:

пособие престарелым гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 568 тысяч сумов в месяц;

минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже работы с учётом доплаты — 568 тысяч сумов в месяц;

пособие, предоставляемое законному представителю ребёнка, осуществляющему уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, нуждающимися в постороннем уходе, — 568 тысяч сумов в месяц;

пособие на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по случаю потери кормильца — 568 тысяч сумов в месяц с прибавлением по 198 тысяч сумов на каждого следующего нетрудоспособного члена такой семьи;

минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии по случаю потери кормильца — 568 тысяч сумов в месяц с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи в соответствии с действующим порядком.

Напомним, минимальные размеры пенсий в стране повышались (в среднем на 7%) с 1 апреля, заработной платы работникам бюджетных организаций и базовой расчётной величины — с 1 мая. Сообщалось, что осенью пенсии и зарплаты должны быть повышены ещё раз.