Инфляционные ожидания населения и бизнеса в Узбекистане снижаются пятый месяц подряд после рекордного роста в январе, сообщает Центральный банк. По итогам июня ценовые ожидания населения в среднем составили 13,3% (-0,4% к маю), предпринимателей — 13,3% (-0,3%).

Ташкент оказался самым пессимистичным регионом касательно инфляционных ожиданий. Респонденты из столицы ожидают инфляцию на уровне 16,8% (+0,6%). Высокие темпы роста цен также ожидаются в Бухарской области — 14,9% (+1%) и Кашкадарье — 14% (+0,3%). Самые оптимистичные ожидания в Каракалпакстане — 10,9% (-0,4%).

В июньских опросах фактор изменения курса валюты в опасениях бизнеса резко увеличился на 11 п. п. — до 55%. Валютные колебания также являются главным опасением населения — их отметили 50% респондентов. Отметим, что в эти дни официальный курс доллара к суму обновил исторический максимум.

Население также ожидает, что на рост цен в следующие 12 месяцев в основном повлияет повышение зарплат — 40% опрошенных (в мае — 36%), наличие монополий на рынке — 38% (36%), искуственное повышение цен — 34% (36%), подорожание топлива и энергии — 33% (32%), снижение урожая из-за изменения климата — 26% (24%). Последний фактор впервые включён в опрос Центробанка.

Бизнес по-прежнему считает, что на инфляцию повлияет повышение зарплат — 39% (36%) и подорожание топлива и энергии — 32% (30%).

Около 27% респондентов (в прошлом месяце было почти 30%) ожидают инфляцию в пределах официально прогнозируемого уровня к концу года (9−12%). При этом немного выросла доля респондентов, прогнозирующих инфляцию в пределах 13−16% и 17−20%. Резко увеличилось число опрошенных, которых ожидают инфляцию на уровне 5% и ниже.

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Инфляционные ожидания — это предположения людей относительно роста цен в ближайшие месяцы и годы. Эти ожидания влияют на потребительское поведение людей. Желая поскорее приобрести то, что может подорожать, люди перестают откладывать покупки, совершают больше трат, меньше сберегают и чаще берут кредиты. В результате ожидаемая инфляция влияет на реальную. Под действием повышенного спроса цены начинают расти быстрее.

Долгосрочные инфляционные ожидания могут не расти, если люди считают всплеск инфляции временным, — подобная заякоренность инфляционных ожиданий основывается на доверии к политике ЦБ: когда бизнес и население считают, что денежно-кредитная политика вернёт инфляцию к цели, они меньше беспокоятся о росте цен в будущем.