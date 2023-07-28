Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на расширенном заседании коллегии МВД, которое проходит в Фергане в пятницу, объявил об увольнении ряда руководителей подразделений внутренних дел и прокуроров из-за плохой работы по сдерживанию преступности.

Это начальники ОВД Сергелийского, Янгихаётского и Шайхантахурского районов Ташкента, Гиждуванского и Каганского районов Бухарской области, Тупраккалинского района Хорезма и Тахтакупырского района Каракалпакстана, Тамдынского района Навоийской области, Яккабагского района Кашкадарьи, Алтынсайского района Сурхандарьи, Зафарабадского района Джизакской области, Баяутского и Гулистанского районов Сырдарьинской области, Мингбулакского района Наманганской области и Алтынкульского района Андижанской области.

Кроме того, уволены прокуроры Андижанского района одноимённой области, Бандиханского района Сурхандарьинской области, Бувайдинского района Ферганской области, Нарпайского района Самаркандской области и Юнусабадского района Ташкента.

Глава государства также объявил выговоры первому заместителю генерального прокурора Бахриддину Валиеву, первому заместителю министра внутренних дел Шавкату Рахмонову, а также заместителю главы МВД Бекмуроду Абдуллаеву, ответственному за организацию работы инспекторов профилактики в махаллях. Им дан трёхмесячный испытательный срок.

Президент заявил, что все прокуроры и первые заместители начальников УВД областей будут уволены в конце года, «если не сделают для себя соответствующих выводов».