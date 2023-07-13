Действия очередного чиновника, оскорбляющего людей и выходящего за рамки своих полномочий, возмутили общественность Узбекистана.

20 июня редакция журнала «Муштум» опубликовала аудиозапись с голосом прокурора Бандиханского района Сурхандарьинкой области Соатмурода Махманова, который в грубой форме оскорбляет председателей махаллей, не выполнивших план по сбору налогов. Kun.uz сообщает, что это, предположительно, произошло 31 мая.

На записи прокурор оскорбляет как мужчин, так и женщин, работающих председателями махаллей в районе.

«Что ты обещал вчера, собака? От тебя пришло 2 млн сумов поступлений? Что ты обещал? Ты несёшь вчерашние деньги. Ты вообще мужчина, женоподобный? Ты же собачье отродье. Если бы ты был рождён человеком, ты выполнял бы работу человека. Иди, делай работу собаки, сиди и вой на улице. Проваливай, подлец», — сказал он.

Обращаясь к другому председателю махалли, прокурор говорит: «Где Бандихан? Где деньги, дружище? 3 миллиона? Засунь эти деньги… Что ты вчера говорил? Иди, положи на место, мразь, собачье отродье! Где благополучная жизнь? Да, сестра, 500 тысяч сумов поступило… Где? Идите, пишите заявление и проваливайте… Зачем вам здесь работать и порочить государство и общество?» — заявил Соатмурод Махманов.

Прокуратура Сурхандарьинской области тогда сообщила, что изучает подлинность записи и то, когда, где и при каких условиях она была записана.

12 июля в Telegram-канале «Муштум» было опубликовано обращение к Генеральной прокуратуре Узбекистана, которая не дала официального ответа по итогам служебного расследования в отношении прокурора, несмотря на то, что прошло более 20 дней.

К обращению приложены фотографии и видеообращение руководителя фермерского хозяйства Бандиханского района Чори Пиримкулова, которого также оскорбил прокурор Соатмурод Махманов.

Фермер рассказывает: «7-го числа прокурор провёл собрание, приказав каждому фермерскому хозяйству принести по паре сапог и по одному фонарику. Я в тот день легко нашёл фонарик, но найти в жару сапоги было сложно. Я проверил магазины, затем нашёл пару сапог у одного дехканина».

В назначенное место фермер приехал с опозданием на 10 минут. Он поздоровался с прокурором, но тот не ответил, а заявил: «Эй, свинья, рождённый свиньёй, почему ты опаздываешь?» и начал его оскорблять.

«Я сказал, что не мог найти сапоги. Он посмотрел и сказал, что сапоги старые, и ударил ими меня по голове. Он также удалил меня в грудь. Назвал собачьим отродьем, обещал засунуть туда, откуда я появился, и по-другому оскорбил перед 50−60 людьми. Терпеть такие оскорбления невозможно», — заявил Чори Пиримкулов.

Он выразил несогласие с тем, что после расследования июньской аудиозаписи не было принято каких-либо мер в отношении прокурора.

Фермер рассказал, что прокурор также оскорбил учителей в местной школе №33, о чём сообщалось в соцсетях, но тоже не были приняты какие-либо меры. «Значит, прокурорам дана такая возможность, такие полномочия, и он 7-го числа повторил это в отношении фермеров», — сказал мужчина.

Он заявил, что над ним смеются другие фермеры. «Честно говоря, у меня пропал интерес и к работе, и к тому, что происходит в нашем районе. Об этом слышали и члены моей семьи, жена, дети. Они чувствуют отвращение к этому прокурору и готовы, если надо, сами принять меры в отношении него», — сказал фермер.

«Я мог бы в тот день, когда он ударил меня сапогами, дать ему сдачи. Но я не хотел оскорблять форму, которую ему доверило государство. Из уважения к этой форме я промолчал», — сказал он.

«Такие прокуроры недостойны работать в Бандиханском районе. Его даже человеком назвать сложно. Как его назвать, не знаю», — добавил Чори Пиримкулов.

В тот же день в пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что по итогам проверки Соатмурод Махманов был привлечён к дисциплинарной ответственности. При этом не уточняется, какое именно наказание было применено. На запрос «Газеты.uz» в ведомстве не сообщили о виде наказания.

Согласно старому Положению о классных чинах и о поощрениях и дисциплинарной ответственности работников органов прокуратуры (новое положение является документом для служебного пользования), дисциплинарными взысканиями являются: замечание; выговор; строгий выговор; понижение в классном чине; лишение нагрудного знака «Почётный работник прокуратуры Республики Узбекистан»; понижение в должности; увольнение; увольнение с лишением классного чина.

Согласно статье 312 Трудового кодекса, за нарушение трудовой дисциплины работодатель вправе применять к работнику выговор, штраф в размере не более 30% средней месячной заработной платы, прекращение трудового договора.

Kun.uz назвал спорным решение Генпрокуратуры квалифицировать действия Махманова как дисциплинарное нарушение, поскольку в законодательстве за оскорбление предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Издание напомнило, что на записи от 20 июня прокурор отчитывает председателей за несобранные налоги, хотя это не входит в их обязанности, и считает это привлечением к принудительному труду.