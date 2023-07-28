За первое полугодие в Ташкентской области было выявлено 20 случаев умышленной передачи ВИЧ, сообщила пресс-служба областного ГУВД со ссылкой на свой отдел по борьбе с преступлениями против нравственности и здоровья отдела уголовного розыска.

ГУВД приводит два недавних случая. Две 35-летние женщины в Юкоричирчикском районе, состоящие на учёте как ВИЧ-инфицированные, в июне вступили в интимную связь с 35- и 53-летними мужчинами. Женщины задержаны в процессуальном порядке, говорится в сообщении.

В Ангрене три женщины и один мужчина в возрасте от 24−43 лет, зная о своём ВИЧ-положительном статусе, также были в интимных отношениях с другими лицами. Они тоже задержаны.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 113 (распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД) Уголовного кодекса, ведутся расследования.

Своё сообщение ГУВД сопроводило снимком, на котором показаны фотографии 12 задержанных — 6 мужчин и 6 женщин.