Должностные лица УВД Андижанской области и другие подозреваются в хищении 5,6 млрд сумов с депозитного счёта областного УВД. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Андижанской области

В рамках уголовного дела под сражу взяты бывший заместитель начальника Службы финансового обеспечения областного УВД М. М, экс-начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности Д. А, бывший сотрудник Службы финансового обеспечения УВД и бывший исполнитель Андижанского городского отдела Бюро принудительного исполнения.

Они обвиняются по пунктам «а», «г» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере с использованием средств компьютерной техники) и другим статьям Уголовного кодекса Узбекистана.

Сейчас материалы дела рассматривает суд.