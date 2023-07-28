Кассационная инстанция Верховного суда по уголовным делам 28 июля завершила рассмотрение кассационной жалобы адвоката студента Жахонгира Улугмуродова, который в мае был приговорён к трём годам лишения свободы за пересылку в Telegram ссылки на нашид (религиозной песни) в Youtube. Ранее апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

По данным пресс-службы Верховного суда Узбекистана, на судебном заседании отмечалось, что нижестоящие суды «правильно определили детали уголовного дела в отношении Улугмуродова (2002 года рождения) и вынесли обоснованное заключение о его виновности».

Вина Улугмуродова в совершении преступления, указанного в приговоре суда, основывается на данных предварительного следствия и суда первой инстанции, показаниях свидетелей на судебном заседании первой инстанции, показаниях экспертов на апелляционной инстанции, заявлениях, протоколах, фототаблицах, объяснительных письмах, заключениях судебных религиоведческой и литературоведческой экспертиз и других доказательствах, собранных по делу, говорится в сообщении.

Как сообщает Верховный суд, суд первой инстанции правильно квалифицировал действия Улугмуродова по пункту «г» части 3 статьи 244−1 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также интернета).

Однако при назначении наказания суд не учёл в качестве смягчающих обстоятельств его возраст, то, что он является студентом, ранее не был судим, имеет положительную характеристику с места учёбы, семейные условия, искреннее раскаяние в содеянном.

Кроме того, суд посчитал, что «поведение подсудимого невозможно исправить, не отделив его от общества», в связи с чем назначил ему наказание в виде лишения свободы.

Кассационная инстанция Верховного суда учла вышеуказанные смягчающие обстоятельства и смягчила приговор первой инстанции, заменив наказание на ограничение свободы на три года (вместо лишения свободы).

Суд вычел из наказания срок в 5 месяцев и 4 дня, когда осуждённый находился под стражей. Молодому человеку остаётся отбыть 2 года 6 месяцев и 26 дней наказания. Ему запрещено покидать место жительства с 22:00 по 6:00.

По итогам заседания Улугмуродов был немедленно освобождён из зала суда. При этом жалоба адвоката об оправдании подсудимого была отклонена.