Ташкентский суд по уголовным делам 17 июля завершил рассмотрение апелляционной жалобы студента Жахонгира Улугмуродова, который в мае был приговорён к трём годам лишения свободы за распространение нашида (религиозной песни)

Как сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана, суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, а жалобы осуждённого и его защиты — без удовлетворения.

В Верховном суде напомнили, что на решение могут быть поданы кассационная жалоба или протест.

«Газета.uz» писала о подробностях дела. Суд признал студента виновным по пункту «г» части 3 статьи 244−1 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также интернета). Ему назначили три года тюрьмы за счёт смягчения наказания, которое предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.

В начале года в телефоне молодого человека была обнаружена ссылка на нашид, размещённая на YouTube, которую он отправил своим одноклассникам в Telegram-группу в 2022 году. Согласно заключению Комитета по делам религий, религиозная песня «пропитана идеями фанатизма».