На Талимарджанской тепловой электростанции в Нишанском районе Кашкадарьинской области начато строительство двух новых парогазовых установок, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Генеральными подрядчиками проекта выступят INTECSA Ingeniera Industrial (Италия) и Mitsubishi Corporation (Япония), с которым компания «Тепловые электрические станции» подписала договоры в ноябре 2022 года.

Стоимость проекта оценивается в 771,8 млн долларов. Общая мощность новых энергоблоков составит 1065 МВт (ранее сообщалось, что будет не менее 900 МВт). Завершить строительство и сдать установки в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.





Новые энергоблоки будут производить до 8,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии ежегодно и обеспечивать электричеством потребителей Самаркандской и Бухарской областей, а также насосные станции на Каршинском канале, говорится в сообщении. Кроме того, новые установки позволят экономить до 600 млн кубометров природного газа и сократить выбросы в атмосферу на 1500 тонн в год.

В начале июля руководитель «Тепловых электрических станций» Баходир Джураев получил выговор от президента за медленное выполнение инвестиционных планов на Талимарджанской ТЭС.

В сентябре прошлого года Узбекистан и эмиратские Mubadala и TAQA подписали соглашения о создании совместного предприятия, которое будет управлять Талимарджанской ТЭС. Объём иностранных инвестиций составит около 1 млрд долларов США, 700 млн из которых — погашение кредитов, которые привлечены ТЭС ранее.

В 2016 и 2017 годах на Талимарджанской ТЭС были запущены две парогазовые установки суммарной мощностью 900 МВт. Строительство велось южнокорейскими компаниями Daewoo и Hyundai. Первый, тепловой энергоблок станции мощностью 800 МВт был запущен в 2004 году (само строительство станции началось ещё в советское время).