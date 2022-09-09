Торжественная церемония подписания соглашений, предусматривающих масштабные инвестиции компаний Mubadala и TAQA (ОАЭ) в Талимарджанскую ТЭС, состоялась 9 сентября в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Участие в церемонии заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев, руководители министерства энергетики и предприятий «Национальные электрические сети» и «Тепловые электростанции», министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейла аль-Мазруи и руководители компаний Mubadala и TAQA.

Соглашения предусматривают создание совместного предприятия, которое будет управлять Талимарджанской ТЭС. Инвестиции эмиратских компаний будут направлены в форме оплаты 80-процентной доле в уставном фонде совместного предприятия, которое создаётся с капиталом в размере 300 млн долларов, и погашение порядка 700 млн долларов кредитов, которые привлечены Талимарджанской ТЭС ранее. Таким образом, эмиратские компании инвестируют в Талимарджанскую ТЭС почти 1 млрд долларов.

Следующим этапом сотрудничества станут инвестиции эмиратский компаний в дополнительные генерирующие мощности Талимарджанской ТЭС, подчеркнули в МИВТ.

«Активное участие иностранных инвесторов в стратегической энергетической отрасли позволит заменить традиционный подход к финансированию крупных инфраструктурных активов за счёт внешних заимствований на прямые иностранные инвестиции, тем самым продолжая обеспечивать твёрдую устойчивость внешнего долга республики и последовательное улучшение суверенного кредитного рейтинга», — отметили в МИВТ.