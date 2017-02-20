На Талимаржданской ТЭС завершены работы по вводу второго блока ПГУ

На Талимарджанской тепловой электростанции в Кашкадарьинской области завершаются работы по модернизации со строительством двух парогазовых установок (ПГУ) комбинированного цикла мощностью 450 МВт каждая.

Газовая турбина первого блока ПГУ была запущена к 25-летию независимости Узбекистана — в августе 2016 года. Позднее в ноябре первый блок был запущен в комбинированном цикле.

Как сообщил «Газете.uz» представитель компании-подрядчика, к настоящему времени завершены пуско-наладочные работы по второму блоку ПГУ с включением его в работу в комбинированном цикле. Это позволило довести генерируемую мощность обоих блоков до 800 МВт.

Далее предстоит выполнить оптимизацию работы оборудования и провести приемо-сдаточные испытания с выводом оборудования на полную проектную мощность.

После окончания всех работ общая мощность станции достигнет 1700 МВт, что позволит в значительной мере обеспечить потребности Узбекистана в электроэнергии и повысит надежность энергоснабжения в юго-западной части страны. Окончание работ планируется на март, после чего новое оборудование будет передано в эксплуатацию компании «Узбекэнерго».

Применение энергоблоков с комбинированным циклом получения электроэнергии позволяет эффективнее использовать энергоресурсы и получать экономию топлива до 20%. КПД новых энергоблоков может достигать 55%, в то время как у энергоблоков, построенные по старой технологии, КПД составляет лишь 35%.

Работы проводятся консорциумом Hyundai и Daewoo на кредитные средства, выделенные Азиатским банком развития и Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Для модернизации используется оборудование, показавшее высокую эффективность на мировом рынке, таких производителей, как Mitsubishi (газовая турбина), Fuji (паровая турбина) и Doosan (котел-утилизатор).

В дальнейшем планируется строительство еще двух ПГУ аналогичного типа, что еще больше покроет возрастающие потребности экономики и населения страны в электроэнергии.

В ноябре 2004 года на Талимарджанской ТЭС был введен в строй первый энергоблок мощностью 800 МВт, являющийся самым мощным энергоблоком во всей Центральной Азии.

Текст: «Газета.uz» 849