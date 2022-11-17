На Талимарджанской тепловой электростанции к 2025 году будут построены две новые парогазовые установки суммарной мощностью не менее 900 МВт. Проект будет реализован за счёт льготных кредитных средств Азиатского банка развития.

Генеральными подрядчиками проекта выступят INTECSA Ingeniera Industrial (Италия) и Mitsubishi Corporation (Япония), с которым компания «Тепловые электрические станции» подписала договоры.

По данным пресс-службы «Тепловых электрических станций», благодаря проекту улучшится надёжность обеспечения электроэнергией потребителей Самаркандской и Бухарской областей, семи насосных станций на Каршинском магистральном канале и ряда населенных пунктов.

В результате увеличения генерирующих мощностей на ТЭС будет дополнительно вырабатываться 7,2 млрд кВт.ч электроэнергии в год. При этом за счёт использования высокоэкономичных технологий будет сэкономлено 520 млн кубометров природного газа, а количество выбросов углекислого газа и загрязняющих веществ в окружающую среду будет снижено на 1500 тонн в год.

В сентябре Узбекистан и эмиратские компании Mubadala и TAQA подписали соглашения о создании совместного предприятия, которое будет управлять Талимарджанской ТЭС. Объём иностранных инвестиций составит около 1 млрд долларов США, 700 млн из которых — погашение кредитов, которые привлечены ТЭС ранее.

В 2016 и 2017 годах на Талимарджанской ТЭС были запущены две парогазовые установки суммарной мощностью 900 МВт. Строительство велось южнокорейскими компаниями Daewoo и Hyundai. Первый, тепловой энергоблок станции мощностью 800 МВт был запущен в 2004 году (само строительство станции началось ещё в советское время).