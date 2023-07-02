В июне 2023 года в Узбекистане зарегистрирована дефляция в 0,3%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

По данным агентства, снижение индекса потребительских цен произошло за счёт продовольственных товаров, которые за прошлый месяц в среднем стали дешевле на 1,1%, тогда как непродовольственные товары подорожали на 0,4%, а услуги — на 0,2%.

С начала года (за январь-июнь) инфляция опустилась до 3,45%. Годовая инфляция снизилась до 9,03% — это самый низкий показатель с августа 2016 года (8,6%). Продовольственные товары за год в среднем стали дороже на 10,5%, непродовольственные — на 7,9%, услуги — на 8%.

В разрезе отдельных товаров в июне рис и рисовая сечка подорожали на 2,8% (в годовом выражении, к июню прошлого года — на 51,4%), говядина с костями — на 1,2% (13,8%), баранина — на 1,1% (13,4%), молоко — на 0,7% (18,3%).

Мука стала дешевле на 2% (за год — на 2,8%), яйца — на 3,7% (за год подорожали на 11%), подсолнечное масло — на 3% (-14,7%), сахар — на 1,8% (+13,4%).





Среди овощей и фруктов больше всего в июне подорожали лимоны (+23,5%), груши — на 2,1%, фасоль — 1,4%. Цены на болгарский перец за месяц снизились на 47,3%, баклажаны — на 46,3%, помидоры — на 42,3%, огурцы — на 39,2%. Но в годовом выражении помидоры стали дороже на 49,6%, лук — на 34,1%, морковь — на 20,9%.

Алкогольные напитки подорожали на 2,2% (за год — на 12,5%), табачные изделия — на 0,9%.

В прошлом месяце произошло повышение цен на услуги кинотеатров (+4,8%), услуги, связанные с организацией и проведением торжественных мероприятий, а также на услуги парков (+2,7%).

Услуги общественного питания в июне подорожали во всех регионах. Инфляция в этой сфере за месяц составила 3,4%.

Услуги гостиниц подорожали в пяти регионах Узбекистана (в пределах 1,2−9%), центров отдыха — сохранили ценовую стабильность, сообщает Статагентство.

Цены на бензин в среднем повысились на 2,2% во всех регионах.

Несмотря на снижение цен, растёт Индекс плова (аналог индекса бигмака и индекса оливье, который помогает понять, как меняются цены на продовольственные товары). В частности, стоимость одной порции плова увеличилась в Сурхандарьинской области повысилась на 4,2%, в Ташкенте — на 3,9%. За год плов в Сырдарье подорожал на 34%, в Намангане — на 32%, в Сурхандарье — на 27%.