В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали сообщения о том, что в Узбекистане возможен дефицит риса и рост цен на эту продукцию из-за ограничения экспорта риса из Индии.

Генеральный директорат внешней торговли Индии (DGFT) запретил экспорт всего риса, кроме басмати. «Меры связаны с ростом цен на индийском рынке, власти хотят снизить риск инфляции», — утверждали собеседники Bloomberg. Запрет затронет около 80% экспорта риса из Индии, и, хотя он может снизить цены на внутреннем рынке страны, это увеличит глобальные издержки, отмечает издание.

По данным Минсельхоза, рис в Узбекистане выращивают на более чем 100 тысячах га земли, а для полноценного обеспечения населения рисовой продукцией требуется запас этого продукта в 353 тысячи тонн (в среднем на душу населения в год требуется 9,8 кг риса).

В 2022 году на 105,8 тысячах га земель было выращено 516,9 тысячи тонн риса, чистый урожай составил 310 тысяч тонн. Это на 48 тысяч тонн больше, чем в 2021 году, но на 43 тысячи тонн меньше, чем требуется населению.

Из Казахстана в прошлом году было импортировано 29,3 тысячи тонн риса (54,7% от общего объёма), из Пакистана — 23,2 тысячи тонн (43,3%), из Таиланда — 599 тонн (1,1%), из Турции — 265 тонн (0,5%), из Индии — всего 126 тонн (0,2%). Ещё 21,1 тонны (0,02%) пришлось на другие страны.

За последние пять лет из Индии в Узбекистан поставлено всего 232,6 тонны риса, поэтому прекращение экспорта индийского риса не окажет никакого негативного влияния на местный рынок, подчеркнули в Минсельхозе.

Индия занимает первое место в мире по экспорту риса с долей 36,8%. Основными потребителями являются африканские страны (7,1 миллиона тонн), Китай (2,1 миллиона), Иран (1,2 миллиона), Саудовская Аравия (1 миллион) и другие.

В июне средняя цена на рис на мировом рынке составила 1,93 доллара (22364 сума), самая низкая цена наблюдалась в Тунисе — 0,52 доллара (6025 сумов), максимальная — в Сербии (4,84 доллара, или 56086 сумов).

На сегодняшний день цена 1 кг риса на рынках Узбекистана, в зависимости от сорта, составляет от 11,5 тысячи до 25 тысяч сумов (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на 35,2%).

Как пишет Forbes, в июле цены на рис в Азии выросли до самого высокого уровня за два года: импортёры накапливают запасы из-за опасений, что наступление Эль-Ниньо (феномен, при котором повышается температура поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана) нанесёт ущерб урожаю, приведёт к засухе на плантациях и повреждению посевов.

Площадь для выращивания риса в Узбекистане начали сокращать с 2018 года из-за дефицита воды. В мае 2023 года стало известно, что в Каракалпакстане планируется сократить площади для выращивания. В результате прогноз по производству риса в этой республике, которая поставляет на рынок наибольший объём этой продукции, снизился в 2,5 раза — с 147,2 тысячи до 60 тысяч тонн.

Дефицит воды на юге Казахстана может в будущем также привести к росту цен на рис, считают в соседней стране.