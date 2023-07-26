В семи районах Ташкента в среду наблюдалось отключение электроснабжения. В компании «Региональные электрические сети» «Газете.uz» сообщили о введении временных ограничений на подачу электроэнергии.

Ограничения введены на некоторых улицах Яшнабадского, Алмазарского, Мирабадского, Яккасарайского, Шайхантахурского, Чиланзарского и Сергелийского районов. Эта мера принята из-за жары, которая привела к повышению нагрузки на энергосистему города.

Ограничения направленаы на предотвращение крупных аварий на линиях электропередачи, подстанциях и распределительных устройствах, отметили в компании.

Сообщается, что энергоснабжение будет восстановлено после охлаждения распределительных пунктов.

Отключения энергии в разных частях Ташкента начались 8 июня. В тот день без электричества остались сразу восемь районов, из-за чего в некоторых из них также прервалась подача холодной и горячей воды.

Ранее «Газета.uz» писала, что для улучшения стабильности поставок электроэнергии в этом году в столице запланировано обновить 903 км линий электропередачи и 228 трансформаторов. В хокимияте заявляли, что работы такого масштаба ведутся впервые.