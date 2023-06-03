Во многих районах Ташкента в последние недели ведутся активные дорожные работы: в длинных глубоких траншеях вдоль улиц установлены бетонные лотки, в которых видно проложенные кабели.

Заместитель хокима Ташкента — начальник Главного управления жилищно-коммунального обслуживания столицы Шохрух Рахимджанов сообщил «Газете.uz», что работы ведутся согласно мартовскому постановлению президента Узбекистана об обеспечении населения энергоресурсами.

В общей сложности сейчас работы ведутся на участках общей протяжённостью 320 км. Здесь прокладывается низковольтный кабель напряжением 35−110 кВ, сказал Шохрух Рахимджанов. Кроме того, строятся 5 новых подстанций и реконструируются 4 подстанции.

Проспект Амира Темура.



«Проводится огромная работа, чтобы не повторялась ситуация, которая наблюдалась зимой, чтобы летом не было массовых отключений. Такие масштабные работы раньше не проводились», — сказал Шохрух Рахимджанов.

Проект предусматривает обновление в текущем году 903 км низковольтных линий электропередачи и 228 трансформаторных пунктов. Всего в рамках программы до 2025 года намечено обновить 2969 км низковольтных линий и 703 трансформаторных пункта.

Отметим, что на многих участках улиц также обновляются дождевые лотки. Цель — избежать масштабных подтоплений улиц, которые наблюдались в последние годы во время обильных осадков.

Читатели «Газеты.uz» сообщают, что в некоторых местах работы ведутся близ многолетних деревьев. В ходе работ оголяются и повреждаются корни деревьев.

Оголённые корни деревьев на набережной канала Анхор.



Один из читателей написал, что по факту повреждения корней деревьев он обратился в районное управление экологии. Инспектор предупредил рабочих об ответственности за нарушение .

Научный сотрудник НИИ лесного хозяйства Абдусалом Норматов отметил «Газете.uz», что опасность для деревьев может быть представлена лишь в том случае, если траншею рыл ковшовый, а не роторный экскаватор. Но многое зависит от породы дерева, сказал специалист. Например, тополю с оголёнными корнями ничего не угрожает. Даже если корни дерева срезаны, деревьям для восстановления нужен обильный полив. К гибели дерева может привести серьёзное повреждение ствола.

Председатель Ассоциации ландшафтного искусства Узбекистана Татьяна Югай также отметила, что опасности для деревьев нет.

Напомним, в прошлом году при реконструкции улицы Чиланзар рабочие повредили почти 100 деревьев. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения деревьев, причинившего крупный ущерб. Тогда был уволены хоким и прокурор района, а бывший хоким Ташкента и прокурор города получили строгий выговор.

Ранее вместе с дендрологом Ташкентского ботанического сада мы готовили инструкцию о том, как обычный гражданин может спасти деревья с повреждёнными корнями.