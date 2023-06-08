8 июня с 10:00 до 18:00 в жилых домах в отдельных частях Яшнабадского, Бектемирского и Чиланзарского районов Ташкента будет отсутствовать электричество.

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана, это связано с ремонтными работами, цель которых — «обеспечить качественную и стабильную подачу электроэнергии и предотвратить возможные аварии на электрических сетях».

Отключения затронут:

в Бектемирском районе — махаллю «Ийк ота», улицы Маърифат и Хуррият, улицу Олтинтопган махалли «Олтинтопган»;

в Яшнабадском районе — улицы Баку, Байсун, Гиждуван, Ховот, Марв, М. Ашрафи, 1-й массив Тузель, Циолковского, Паркентскую, Олтинтепа, С. Азимова, Тойтепа, Истикбол и Кашкадарё;

в Учтепинском районе — улицы Дурбек, 4-й Тупик Дурбек и Лочин махалли «Шарк юлдузи»;

в Чиланзарском районе — улицы Нурхон, Афшона и Кушчинор.

В столичном филиале предприятия «Региональные электрические сети» также сообщили об отключении электричества в некоторых частях Мирабадского и Яккасарайского районов из-за повреждения кабеля высокого напряжения 35 кВ на подстанции «Коканд».

Фото: t.me/toshetk.

На месте работают специальные аварийные бригады. Предприятие принесло извинения потребителям за неудобства.

Ранее «Газета.uz» писала, что для улучшения стабильности поставок электроэнергии в этом году в столице запланировано обновить 903 км линий электропередачи и 228 трансформаторов. В хокимияте заявляли, что работы такого масштаба ведутся впервые.