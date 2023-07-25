Алмалыкский городской суд по уголовным делам 24 июля вынес приговор водителю Damas, который в мае сбил двух школьниц. Об этом сообщила газета «Алмалыкский рабочий».

Согласно материалам уголовного дела, 15 мая примерно в 7:50 утра 19-летний С. Хидиров двигался по улице Тинчлик на принадлежащем его отцу автомобиле Damas. В районе школы №21 он проигнорировал запрещающий сигнал светофора и, продолжив движение, совершил наезд на двух девочек 2009 года рождения, учащихся 7-го класса, переходивших улицу по пешеходному переходу. Девочки были доставлены в центральную больницу Алмалыка с повреждениями разной степени тяжести.

Судебно-медицинская экспертиза выявила у одной из девочек закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга 1−2-й степени, ушиб лобно-височной части, подкожные гематомы, рваные ранения в области правого коленного сустава. Такие повреждения относятся к категории травм средней тяжести.

У второй девочки были зафиксированы открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, кровоизлияние в мозг, травмы живота, перелом правой стороны таза, отёк головного мозга, множественные кровоподтёки и гематомы по всему телу. Такие повреждения относятся к категории тяжёлых травм, вследствие которых школьница скончалась в больнице через девять дней.

«Согласно заключению судебно-автотехнической экспертизы, водитель автомобиля Damas имел техническую возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие в случае соблюдения им Правил дорожного движения, в частности значений сигналов светофора, дорожных знаков и разметки», — пишет газета.

В суде подсудимый полностью признал свою вину. Его вина подтвердилась показаниями пострадавшей, законных представителей, его личными признательными показаниями, видеоматериалами, заключениями судебно-медицинских и судебно-автотехнической экспертиз.

Суд установил, что подсудимый грубо нарушил ПДД, в результате чего совершил ДТП, повлёкшее смерть одного человека и ранения второго.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана и приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами в течение 2 лет.